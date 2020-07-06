В Китае скотовод заразился бубонной чумой

Он проживает в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Синьцзинбао".

Также два человека заболели бубонной чумой в регионе Монголии, граничащем с Республикой Алтай.

По словам властей, в городе существует угроза распространения заболевания среди населения, не рекомендуется охотиться на диких животных, при выявлении случаев заболевания или подозрениях нужно немедленно сообщать об этом.

В российском посольстве в Улан-Баторе заявили, что власти республики сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.