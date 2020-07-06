10 человек пострадали в ДТП в Иркутской области

Два легковых автомобиля столкнулись в Черемховском районе, среди пострадавших есть ребенок, сейчас он находится в реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

"ДТП в Черемховском районе, 10 человек пострадали. В одной машине ехали шесть человек, в другой четыре", - сказал собеседник агентства, добавив, что среди пострадавших - один ребенок, получивший тяжелые травмы.

По предварительным данным, девочка 2011 года рождения находится в реанимации. Собеседник агентства уточнил, что один из автомобилей не уступил дорогу, выезжая со второстепенной трассы.