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10 человек пострадали в ДТП в Иркутской области

6 июля 2020

Два легковых автомобиля столкнулись в Черемховском районе, среди пострадавших есть ребенок, сейчас он находится в реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

"ДТП в Черемховском районе, 10 человек пострадали. В одной машине ехали шесть человек, в другой четыре", - сказал собеседник агентства, добавив, что среди пострадавших - один ребенок, получивший тяжелые травмы.

По предварительным данным, девочка 2011 года рождения находится в реанимации. Собеседник агентства уточнил, что один из автомобилей не уступил дорогу, выезжая со второстепенной трассы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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