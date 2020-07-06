В Иркутской области более 18% населения находятся за чертой бедности

Как сообщает РИА Новости, в рейтинге по доходам населения Иркутская область находится на 59 месте из 85. В Приангарье 18,1% населения живет за чертой бедности, а 2,5% за чертой крайней бедности.

Соседняя Бурятия занимает в рейтинге 69 место, там за чертой бедности находится 20,1% населения, а за чертой крайней бедности 3,1%. Красноярский край занял 41 место, здесь за чертой бедности находятся 17,5% населения, а за чертой крайней бедности 2,8%.

Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2019 года стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга с отрывом в 20% занимает Москва. На последних позициях находятся Калмыкия, Горный Алтай и Тыва.