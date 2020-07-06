За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано 11 пожаров

Общая площадь потушенных природных пожаров составила 649,8 га, сообщают в областной администрации.

Три из них в Усть-Илимском районе, по одному – в Эхирит-Булагатском, Иркутском, Ольхонском, Катангском, Казачинско-Ленском, Нижнеудинском, Чунском и Тайшетском районах.

18 пожаров зарегистрировано на арендованных участках, 73 – на незакрепленных территориях.

По вине местного населения возгорания произошли в четырех случаях, один – в результате выжигания травы. Одно возгорание в Нижнеилимском районе связано с переходом огня через границу Усть-Кутского района. Причиной 85 пожаров считаются грозы.

В локализованном состоянии на утро 6 июля перешел 21 очаг.

Вновь обнаруженные: по одному – в Эхирит-Булагатском, Усольском, Зиминском, Ольхонском районах. Ранее зарегистрированные: по три – в Качугском и Усть-Кутском районах, по два – в Казачинско-Ленском, Усть-Илимском, Нижнеудинском и Чунском районах, по одному – в Усольском и Жигаловском районах, а также возгорание на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутском районе. Общая площадь локализованных очагов – 1988,2 га.

Действующими оставалось 60 пожаров.

Из вновь обнаруженных: три – в Усть-Удинском районе, по одному – в Жигаловском, Качугском, Иркутском, Киренском и Казачинско-Ленском районах. Из ранее зарегистрированных: 20 – в Катангском районе, девять – в Бодайбинском, восемь – в Казачинско-Ленском, пять – в Мамско-Чуйском районе, четыре – в Усть-Кутком, по два – в Жигаловском и Киренском районах, по одному – в Усть-Удинском и Нижнеилимском районах. 25 из действующих пожаров находятся в зоне контроля: 13 – в Катангском районе, пять – в Казачинско-Ленском, три – в Киренском, по два – в Мамско-Чуйском и Бодайбинском районах. Общая площадь действующих очагов – 45456 га, в том числе 28669 га – в зоне контроля