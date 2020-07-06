Иркутскую область посетит глава Ростуризма Зарина Догузова

- Туристическая отрасль сейчас переживает не лучшие времена из-за пандемии коронавируса. Но это и хороший момент, чтобы пересмотреть подходы, найти новые, уникальные возможности, - сообщил на своей странице в Instagram врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

С этой целью в Иркутскую область с рабочим визитом приедет глава Федерального агентства по туризму Зарина Валерьевна Догузова. Игорь Кобзев планирует обсудить с ней множество вопросов по поводу развития туристической отрасли в Приангарье.

Ранее в правительство региона сообщало о разработке стратегии развития туризма до 2036 года.

Для его создания в регионе созван Координационный совет по развитию туризма. В его состав вошли представители органов власти всех уровней и общественных организаций, среди которых ТПП, «Деловая Россия» и «Опора России», Сибирская Байкальская ассоциация туризма, ассоциация гостиничной индустрии «Пять звезд».

В соответствии с поручением главы региона актуализирован раздел «Туристско-рекреационный комплекс» проекта Стратегии социально-экономического развития региона. Обновлены статистические и плановые показатели. Стратегической целью на ближайшие пять лет определено увеличение туристско-экскурсионного потока в Иркутскую область к концу 2024 года на 80% – до 3,1 миллиона человек.

Стратегию развития туризма в Иркутской области до 2036 года и конкретный перечень мероприятий по ее реализации планируется разработать и утвердить до сентября этого года. До конца декабря будет осуществляться оперативный мониторинг отрасли и выявление проблемных вопросов.