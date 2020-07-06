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В Иркутской области на выплату пособия по безработице из федерального бюджета предусмотрено более двух млрд рублей

6 июля 2020

На сегодняшний день безработным уже выплачено пособий по безработице на сумму более 800 млн рублей, сообщают в областной администрации.

Напомним, что в Иркутской области с учетом новых мер поддержки для безработных граждан максимальное пособие по безработице устанавливается в южных территориях в размере - 14,5 тыс. рублей в месяц, в северных территориях – 15,7 тыс. рублей в месяц.

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Минимальное пособие по безработице с учетом регионального коэффициента установлено в размере в южных территориях – 5,4 тыс. рублей в месяц, в северных 5,8 тыс. рублей в месяц. Безработные граждане, имеющие детей в возрасте до 18 лет, получат доплату к пособию по безработице в размере 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Выплата производится одному из родителей за июнь, июль, август 2020 года. Право на выплату имеют родители, усыновители, опекуны (попечители).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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