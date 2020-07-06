В Иркутской области на выплату пособия по безработице из федерального бюджета предусмотрено более двух млрд рублей

На сегодняшний день безработным уже выплачено пособий по безработице на сумму более 800 млн рублей, сообщают в областной администрации.

Напомним, что в Иркутской области с учетом новых мер поддержки для безработных граждан максимальное пособие по безработице устанавливается в южных территориях в размере - 14,5 тыс. рублей в месяц, в северных территориях – 15,7 тыс. рублей в месяц.

Минимальное пособие по безработице с учетом регионального коэффициента установлено в размере в южных территориях – 5,4 тыс. рублей в месяц, в северных 5,8 тыс. рублей в месяц. Безработные граждане, имеющие детей в возрасте до 18 лет, получат доплату к пособию по безработице в размере 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Выплата производится одному из родителей за июнь, июль, август 2020 года. Право на выплату имеют родители, усыновители, опекуны (попечители).