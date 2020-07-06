В Приангарье число заболевших коронавирусом почти достигло 9 тысяч

6 июля в Иркутской области подтверждены 248 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 8985. За последние сутки в регионе выздоровели 140 человек, а за весь период эпидемии – 4558. Суточные темпы прироста заболевших не снижаются и составляют 2,8%.

Как сообщает оперативный штаб, амбулаторно лечатся 2751 человек, госпитализированы – 1551, из них 94 находятся в тяжелой форме. Всего за период эпидемии скончались 125 человек, два за последние сутки: 63 (+2) от COVID-19, 62 от заболеваний, не связанных с вирусом.

Регион находится на 9-м месте в России по количеству инфицированных COVID-19.