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В Приангарье число заболевших коронавирусом почти достигло 9 тысяч

6 июля 2020

6 июля в Иркутской области подтверждены 248 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 8985. За последние сутки в регионе выздоровели 140 человек, а за весь период эпидемии – 4558.  Суточные темпы прироста заболевших не снижаются и составляют 2,8%. 

Как сообщает оперативный штаб, амбулаторно лечатся 2751 человек, госпитализированы – 1551, из них 94 находятся в тяжелой форме. Всего за период эпидемии скончались 125 человек,  два за последние сутки: 63 (+2) от COVID-19, 62 от заболеваний, не связанных с вирусом.

Регион находится на 9-м месте в России по количеству инфицированных COVID-19.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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