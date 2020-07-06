Иркутская область и Красноярский край в топ-10 регионов России по количеству COVID-19

Два сибирских региона – Иркутская область и Красноярский край – входят в топ-10 регионов России по количеству зараженных коронавирусом. Приангарье находится на 9-м месте, в регионе 8985 случаев COVID-19, Красноярский край – на 8-м месте, там 9585 заболевших. Однако ежедневный прирост новых случаев в Красноярском крае в 2 раза ниже, чем в Иркутской области: 1,4% против 2,8%.

Таким образом, если темпы прироста в Приангарье в ближайшее время не снизятся, через 10 дней регион может обогнать Красноярский край по количеству больных коронавирусом.

Как свидетельствует карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 июля, в топ-5 городов по числу инфицированных входят: