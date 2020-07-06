Новости

Иркутская область и Красноярский край в топ-10 регионов России по количеству COVID-19

6 июля 2020

Два сибирских региона – Иркутская область и Красноярский край – входят в топ-10 регионов России по количеству зараженных коронавирусом. Приангарье находится на 9-м месте, в регионе 8985 случаев COVID-19,  Красноярский край – на 8-м месте, там 9585 заболевших. Однако ежедневный прирост новых случаев в Красноярском крае в 2 раза ниже, чем в Иркутской области: 1,4% против 2,8%.

Читайте также:

Назвали самые сложные районы Иркутской области по коронавирусу
6 июля 2020
Валентина Вобликова подтвердила высокую вероятность второй волны коронавируса осенью
6 июля 2020

Таким образом, если темпы прироста в Приангарье в ближайшее время не снизятся, через 10 дней регион может обогнать Красноярский край по количеству больных коронавирусом.

Как свидетельствует карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 июля, в топ-5 городов по числу инфицированных входят:

  1. Иркутск – 4524
  2. Усть-Кут – 985
  3. Иркутский район – 802
  4. Бодайбо – 433
  5. Братск – 391

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (1804)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Назвали самые сложные районы Иркутской области по коронавирусу
Валентина Вобликова подтвердила высокую вероятность второй волны коронавируса осенью
В Иркутской области заболевание коронавирусом протекает все более тяжело
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании