Компания En+ Group сообщает о завершении комплектования тренерского штаба и начале тренировок команды «Байкал-Энергия»

Иркутский клуб по хоккею с мячом «Байкал-Энергия» при поддержке генерального спонсора En+ Group сформировал тренерский штаб и приступил к активной подготовке к новому сезону, сообщают в пресс-службе компании.

Завершилось формирование тренерского штаба. Старшим тренером команды Суперлиги стал Константин Савченко, хорошо известный иркутским болельщикам. Константин приехал в Иркутск 20 лет назад и связал свою жизнь с этим городом. Он два раза приходил в команду мастеров Приангарья и отыгрывал по 5 сезонов. После завершения карьеры Константин стал детским тренером, 7 лет он проработал тренером группы подготовки ХК «Байкал-Энергия», возглавляя 2 команды.

Также менеджмент клуба завершил комплектование команды Суперлиги. На данный момент в «Байкал-Энергии» насчитывается 20 хоккеистов, включая Александра Бойко. Заключены контракты с пятью новыми игроками. Новобранцы призваны усилить именно те элементы игры, где команда испытывала трудности.

Первый скандинавский легионер в истории иркутского хоккея с мячом Мартин Ландстрем пока проводит тренировки в Швеции. Клуб делает все возможное, чтобы Мартин с учетом действующих ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, как можно скорее присоединился к команде. Остальные игроки собрались в Иркутске, их тренировочный процесс уже идет полным ходом. С первого июля начаты наземные тренировки как на базе стадиона «Рекорд», так и на спортивных объектах ИРНИТУ с соблюдением всех необходимых санитарных мер и правил. С середины июля по 8 августа команда отправляется на предсезонные сборы, где особое внимание будет уделено общей физической подготовке.

Клуб будет информировать о дальнейших этапах подготовки, а также о соревновательных мероприятиях и товарищеских матчах по мере подтверждения дат их проведения.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

- Мы сформировали тренерский штаб и состав команды, преследуя задачи стабилизировать игру, создать в команде боевой настрой, поднять уровень подготовки молодежи. Кроме того, мы выполняем большую работу там, где ее не всегда видно, но от этого она не становится менее важной: наводим порядок в кадровом делопроизводстве, финансовом учете, администрировании, систематизируем работу клуба в целом. Наши главные принципы – честность и открытость. Мы помним о замечательном прошлом команды, но нельзя стоять на месте: нужно двигаться вперед, развиваться. Наша цель: объединить всех, кто искренне болеет за команду. Задача спорта – объединять людей и приносить им положительные эмоции.