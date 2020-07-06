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Компания En+ Group сообщает о завершении комплектования тренерского штаба и начале тренировок команды «Байкал-Энергия»

6 июля 2020

Иркутский клуб по хоккею с мячом «Байкал-Энергия» при поддержке генерального спонсора En+ Group сформировал тренерский штаб и приступил к активной подготовке к новому сезону, сообщают в пресс-службе компании.

Завершилось формирование тренерского штабаСтаршим тренером команды Суперлиги стал Константин Савченкохорошо известный иркутским болельщикамКонстантин приехал в Иркутск 20 лет назад и связал свою жизнь с этим городомОн два раза приходил в команду мастеров Приангарья и отыгрывал по сезоновПосле завершения карьеры Константин стал детским тренером, 7 лет он проработал тренером группы подготовки ХК «Байкал-Энергия»возглавляя команды.   

Также менеджмент клуба завершил комплектование команды СуперлигиНа данный момент в «Байкал-Энергии» насчитывается 20 хоккеистоввключая Александра БойкоЗаключены контракты с пятью новыми игрокамиНовобранцы призваны усилить именно те элементы игрыгде команда испытывала трудности 

Первый скандинавский легионер в истории иркутского хоккея с мячом Мартин Ландстрем пока проводит тренировки в ШвецииКлуб делает все возможноечтобы Мартин с учетом действующих ограниченийсвязанных с пандемией коронавирусной инфекциикак можно скорее присоединился к командеОстальные игроки собрались в Иркутскеих тренировочный процесс уже идет полным ходомС первого июля начаты наземные тренировки как на базе стадиона «Рекорд»так и на спортивных объектах ИРНИТУ с соблюдением всех необходимых санитарных мер и правилС середины июля по августа команда отправляется на предсезонные сборыгде особое внимание будет уделено общей физической подготовке. 

Клуб будет информировать о дальнейших этапах подготовкиа также о соревновательных мероприятиях и товарищеских матчах по мере подтверждения дат их проведения. 

Михаил Хардиковруководитель энергетического бизнеса En+ Group: 

Мы сформировали тренерский штаб и состав командыпреследуя задачи стабилизировать игрусоздать в команде боевой настройподнять уровень подготовки молодежиКроме тогомы выполняем большую работу тамгде ее не всегда видноно от этого она не становится менее важнойнаводим порядок в кадровом делопроизводствефинансовом учетеадминистрированиисистематизируем работу клуба в целомНаши главные принципы – честность и открытостьМы помним о замечательном прошлом командыно нельзя стоять на местенужно двигаться впередразвиватьсяНаша цельобъединить всехкто искренне болеет за командуЗадача спорта – объединять людей и приносить им положительные эмоции. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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