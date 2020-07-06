Банк "Открытие" стал организатором размещения первого в России выпуска "социальных" облигаций

Долговые ценные бумаги размещены в целях секьюритизации прав по кредиту и займу, предоставленных в рамках реализации регионального проекта по созданию объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в Республике Саха (Якутия). Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства, сообщают в банке.

В рамках выпуска были размещены облигации старшего, мезонинного и младшего классов ООО «СФО Социального развития» общим объемом 5.6 млрд рублей со сроком обращения до 2027 года.

Источником обслуживания облигаций являются субсидии Публичного партнера - Республики Саха (Якутия) и городского округа "город Якутск". Частным партнером, реализующим проект, выступает ООО «Газэнергомонтаж», входящее в группу ВИС.

Облигации ООО «СФО Социального развития» стали первым выпуском, включенным в Сектор устойчивого развития Московской биржи.

Ценные бумаги прошли независимую верификацию рейтингового агентства "Эксперт РА" на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

Сбор книги заявок (букбилдинг) проходил по цене размещения. По итогам закрытия книги заявок цена размещения была зафиксирована по верхнему уровню маркетируемого диапазона. При этом спрос на облигации класса «А» с рейтингом ruA.sf в два раза превысил объем предложения, итоговая доходность составила 7.90% годовых. Облигации класса «Б» с рейтингом «ruBBB+» были размещены с доходностью11.66% годовых. Младший транш – облигации класса «М» был полностью выкуплен одним из оригинаторов.

Техническое размещение облигаций состоялось на Московской бирже 30 июня 2020 года.

Республика Саха (Якутия) – регион с высоким уровнем природно-ресурсного экономического потенциала. Якутия является активным участником российского долгового рынка, имеет в обращении 8 выпусков облигаций суммарным объемом эмиссии 42 миллиарда рублей. Республике Саха (Якутия) присвоен международный рейтинг Fitch «BBB-», а также рейтинг Эксперт РА «ruAA-».

Евгений Ананьев, вице-президент, начальник Управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка «Открытие»: «Мы получили уникальный опыт при структурировании и реализации данного проекта, что позволило банку выступить одним из организаторов размещения облигаций. Эта сделка демонстрирует возможность секьюритизации и успешного размещения инфраструктурных облигаций, выпускаемых в целях финансирования социальных ГЧП-проектов. Включение облигаций в Сектор устойчивого развития Московской биржи и независимая верификация подчеркивают социальный характер и обеспечивают дополнительный контроль над целевым использованием привлеченных средств. Мы уверены, что в дальнейшем подобные сделки будут способствовать эффективному привлечению финансирования на публичном рынке в «социальные» и «зеленые» проекты, реализуемые в России».

Константин Церазов, старший вице-президент, директор инвестиционного бизнеса банка «Открытие»: "Это знаковая сделка, которая показывает не только профессионализм команды банка "Открытие", но и нашу готовность помогать проектам, имеющим большую социальную значимость и реально помогающим развивать инфраструктуру российских регионов.

Организаторами размещения выпуска облигаций также выступили БКС Глобал Маркетс, Банк ДОМ.РФ и Совкомбанк.