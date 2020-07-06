Россияне рассказали о зарплатных ожиданиях после пандемии

Согласно опросу сервиса Работа.ру , женщины желают зарабатывать на 29% меньше, чем мужчины.

В среднем респонденты хотели бы получать 74 000 рублей каждый месяц. Однако, значительные различия есть в желаемых зарплатах мужчин и женщин. В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 86 000 рублей, а женщины — 61 000 рублей. В Москве мужчины в среднем отмечали желаемый заработок в 94 000 рублей, а женщины — 71 000 рублей.

В январе 2020 года Работа.ру уже проводила аналогичное исследование среди жителей России. Тогда желаемая зарплата женщин и мужчин различалась на 22%: в среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 103 000 рублей, а женщины — 80 000 рублей.