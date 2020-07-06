Собственники ряда земельных участков в Уриковском МО обязали устранить грубые нарушения

Речь идет о бесконтрольном тлении древесины, которая была незаконно складирована на землях сельхозназначения. Факты нарушения выявила специальная комиссия после выезда на участки, сообщают в областной администрации.

Рейд был организован после обращения местных жителей через социальные сети к исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву.

В состав комиссии вошли специалисты министерства лесного комплекса Иркутской области, службы государственного экологического надзора региона, сотрудники МЧС, администрации Иркутского района и Уриковского муниципального образования.

Комиссия посетила две территории, где на земельных участках тлеют отходы предприятий лесопиления и лесопереработки. В первом случае выявлено пять участков общей площадью 45 тысяч квадратных метров: там незаконно размещаются более 5,5 тысяч кубометров отходов. Оценка площади и количества отходов на второй территории ещё идет.

Также материалы в отношении уже известных собственников направлены в Росреестр, администрацию Уриковского муниципального образования и Управление Россельхозндзора по Иркутской области для оформления исковых требований о приведении территории в порядок. Если в течение месяца собственниками и ответственными органами не будет предпринято никаких действий, исковые заявление в суд будут отправлены от службы государственного экологического надзора Иркутской области.