В Иркутской области с марта зарегистрировано более пяти тысяч внебольничных пневмоний

- За сутки выявляем до 80-100 человек. Это в 2,5 раза превышает среднегодовые показатели. В большинстве случаев у этих пациентов коронавирусная инфекция, - сообщила Валентина Вобликова.

- Для того чтобы обезопасить людей, поступающих с пневпониями, но не имеющих результатов исследования на ковид, разворачиваются провизорные госпитали. Там начинается лечение пневмонии. В дальнейшем при положительном результате на коронавирус, пациента переводят в ковидный госпиталь, в случае отрицательного - в обычный терапевтический стационар, - сказала Валентина Вобликова.

По данным на 6 июля, в Иркутской области подтверждены 8 985 случаев заболевания, прирост за сутки – 248. В соседнем Красноярском крае – 9 716 заболевших (+131), в Бурятии – 3 175 (+34).

Красноярский край находится на 8-м месте среди российских регионов по количеству зараженных COVID-19, Иркутская область – на 9-м.