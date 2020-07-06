В Иркутской области прогнозируют всплеск заболеваемости коронавирусом этим летом

В связи с сезоном отпусков медики прогнозируют всплеск заболеваемости. С ростом туристического потока на Байкал, в Ольхонский район, было принято решение развернуть койки для людей с высокой температурой и другими признаками ОРВИ в Хужире и Еланцах, сообщила исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Для медучреждений региона закуплено оборудование более, чем на 1 млрд рублей. В том числе кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, переносные узи-аппараты.

По мнению Валентины Вобликовой, наиболее сложной ситуация остается в Бодайбинском районе, там заболеваемость составляет 2918 человек на 100 тысяч населения. В антирейтинге также Усть-Кутский, Эхирит-Булагатский районы, город Иркутск, Свирское МО, Иркутский и Куйтунский районы.

Достаточно благополучная ситуация в Чунском, Зиминском, Казачинско-Ленском, Ольхонском, Киренском районах.

Напомним, что по данным на 6 июля в Иркутской области подтверждены 8 985 случаев заболевания, прирост за сутки – 248.