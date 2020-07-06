В Иркутской области свободными остаются более 50% коечного фонда

- Уже несколько недель мы не госпитализируем пациентов с легкой формой течения болезни. Они лечатся амбулаторно под наблюдением медиков, - сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Зампред также констатирует утяжеление заболевания. Если раньше у 80% инфицированных заболевание протекало в бессимптомной форме, то сейчас у 60%.

Ранее Валентина Вобликова сообщала о том, что 75% случаев коронавирусной инфекции в Иркутской области носят бессимптомный характер. Чаще всего таких больных выявляют случайно – при добровольном осмотре или по контакту с кем-либо.

«Особенностью коронавирусной инфекции в области является то, что порядка 75%, это очень большая цифра, наших жителей имеют бессимптомный характер, то есть они являются просто носителями инфекции», – говорила Валентина Вобликова.