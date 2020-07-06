В планах фонда капремонта Иркутской области на 2021 год – почти 900 домов

– План 2021 года насчитывает уже 884 многоквартирных дома. Сегодня обследовано 775 МКД, составлены сметные расчеты на 502 объекта, направлены предложения собственникам 459 домов, – сообщил исполняющий обязанности гендиректора фонда Вадим Лысов.

Фонд формирует и план на 2022 год. Из 536 домов, предварительно включенных в список, на 69 МКД проведено визуально-техническое обследование, специалисты готовят дефектные ведомости. По словам Вадима Лысова, реализуемые мероприятия позволят начать работу по выполнению плана 2021 года уже в 2020 году.

Обязательства Фонда по капитальному ремонту в 2020 году с учетом незавершенных работ прошлых периодов составляют 1404 домов. Изначальный план включал 1355 домов, но после корректировки увеличился на 49 МКД. Все работы оцениваются в 4 млрд рублей.

Из 749 многоквартирных домов – это незавершенные обязательства Фонда за 2018 – 2019 годы, завершены ремонты в 294 домах. Ещё в 125 МКД работы выполнены и приняты Фондом, но в судебных заседаниях решаются спорные финансовые вопросы по оплате подрядчикам. По словам Вадима Лысова, по неисполненным обязательствам 2018 и 2019 годов фактически полностью завершены работы на МКД в объёме 56 процентов.

Также подлежат исключению из плана или переносу на более поздний период по разным обстоятельствам 34 МКД, а 16 домов перешли на спецсчета и организуют капитальный ремонт самостоятельно.

Из плана 2020 года работы завершены и оплачены на 27 МКД, в стадии оформления итоговых актов еще 15 домов, на 434 МКД идут работы. Аукционы по привлечению подрядных организаций проводятся на 32 МКД. Ремонты на 114 многоквартирных зданиях переданы муниципалитетам, принявшим на себя функции технического заказчика.