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Сроки ремонта Ушаковского моста в Иркутске сократят

7 июля 2020

В результате перекрытия движения в этом районе возникли масштабные пробки, что привело к многочисленным жалобам. В связи с этим мэр Иркутска Руслан Болотов  поручил сократить сроки ремонта моста, сообщают в городской мэрии.

На данный момент мэр поручил проработать вопрос по регулировке светофорных циклов на прилегающих улицах и организации реверсивного движения по мосту для уменьшения автомобильных заторов. Также Руслан Болотов дал задание обеспечить круглосуточное ведение работ, установить на объекте видеокамеры, чтобы в онлайн-режиме следить за объемом и качеством выполняемых работ.

В этом году были начаты работы по реконструкции путепровода на улице Джамбула, ремонту теплосети на Глазковском мосту. Также в августе в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начнется ремонт асфальта на Иннокентьевском мосту. Работы будут вестись без перекрытия движения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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