Число личных банкротств достигло рекордных значений после снятия режима самоизоляции

Такого количества рассмотренных дел о финансовой несостоятельности не наблюдалось ни в один месяц с момента возникновения нормы о банкротстве физлиц в 2015 году, сообщает РБК со ссылкой на статистику Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Пока на это повлияло временное закрытие судов, а не резкое падение доходов. Пандемия отразится в банкротствах не раньше весны 2021 года.

Всего за первое полугодие банкротами стали 42,7 тыс. человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 47%. Но во втором квартале темпы признания граждан финансово несостоятельными замедлились: в апреле-июне суды вынесли 20,4 тыс. решений против 22,3 тыс. за первые три месяца года. В годовом выражении спад составил 29,6%.

Всплеск банкротств в июне, как и общий спад количества дел по итогам второго квартала — следствие ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, объясняет руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

«Суды в период ограничений с 19 марта по 11 мая редко рассматривали банкротные дела компаний и меньше, чем обычно, в отношении граждан. Уже в конце второго квартала, вернувшись к стандартному режиму работы, суды отчасти компенсировали недобор решений в предыдущие месяцы», — поясняет он.