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Как отказаться от кредитных каникул или прекратить их - рекомендации ЦБ

7 июля 2020

Согласно документу Центробанка, любой заемщик может отказаться от кредитных каникул или прекратить их в любой момент, сообщает издание Финансовая культура.

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Если заемщик передумал пользоваться льготным периодом до того, как кредитор одобрил, то человек может отозвать свое заявление в любой форме. При этом заявитель может вновь взять кредитные каникулы, если они понадобятся позже.

Если же льготный период уже начался, клиент все равно вправе отказаться от него. Для этого нужно подать заявление кредитору. Дальнейшие действия будут зависеть от обстоятельств:

Заемщик успел отказаться от каникул до даты очередного платежа по кредиту и договорился с кредитором о возвращении к прежнему графику. Каникулы прекратятся, и документы о снижении дохода не понадобятся.

Напомним, что кредитные каникулы могут получить только компании из пострадавших отраслей, но обороты снижались у всех. Поэтому нужны и другие механизмы, если вдруг по каким-то формальным критериям компания не подходит для этой программы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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