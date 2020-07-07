В Иркутской области врача без лицензии оштрафовали за нанесение вреда пациенту

Как сообщают в ФССП России по Иркутской области, в ходе своей врачебной практики доктор нанес вред здоровью гражданки, в дальнейшем обратившейся в суд за взысканием ущерба. Суд требования истца удовлетворил и обязал взыскать в пользу женщины 68 тыс. рублей.

Судебный пристав по телефону уведомил должника о возбуждении в отношении него исполнительного производства, о сроках его исполнения, а также ему были подробно разъяснены последствия от применения мер принудительного исполнения.

Решение суда в установленный законом срок неплательщик не исполнил, в связи с чем были вынесены постановления о взыскании денежных средств с заработной платы. Также гражданин был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Примененный комплекс мер принудительного характера побудил должника исполнить судебное решение. После первого удержания из заработной платы мужчина оплатил остаток суммы долга, включая исполнительский сбор в размере 6 тыс. рублей. Взысканные денежные средства перечислены в пользу взыскателя. Ограничительные меры в отношении гражданина отменены.