В Иркутской области к 2024 году количество туристов планируют увеличить практически вдвое

- Мы поставили цель к 2024 году увеличить турпоток в Иркутскую область на 80% - до 3,1 миллиона человек. И это вполне достижимо. Важно, чтобы отдых был недорогим, комфортным и интересным, - сообщил Игорь Кобзев в ходе встречи с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой.

По оценочным данным, в 2019 году в Приангарье побывали более 1,7 млн туристов, из них более 367 тысяч – это иностранцы. В основном, Иркутскую область посещают с культурно-познавательными, лечебно-оздоровительными целями, актуальны деловые поездки, экологические туры, частные визиты. В 2020 году в связи с коронавирусом ситуация ухудшилась, ее нужно исправлять, развивая внутренний туризм.

- Одна из ключевых мер поддержки, которую мы планируем предложить инвесторам - субсидирование процентной ставки на строительство отелей. Отдельный трэк работы - это создание сети кемпингов и глэмпингов - современных модульных некапитальных строений, которые набирают в мире большую популярность. Мы готовы поддержать предпринимательские инициативы по созданию такие проектов, - заявила Зарина Догузова

В ходе поездки руководитель Ростуризма и глава Приангарья посетили туристко-рекриационный кластер «Ворота Байкала» в Байкальске, территорию глемпинга «Долина мечтателей» в Листвянке, «Байкальскую экологическую лабораторию развития человечества» в Большом Голоустном, архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы».

В соответствии с поручением главы региона актуализирован раздел «Туристско-рекреационный комплекс» проекта Стратегии социально-экономического развития региона. Обновлены статистические и плановые показатели. Стратегической целью на ближайшие пять лет определено увеличение туристско-экскурсионного потока в Иркутскую область к концу 2024 года на 80% – до 3,1 миллиона человек.

Стратегию развития туризма в Иркутской области до 2036 года и конкретный перечень мероприятий по ее реализации планируется разработать и утвердить до сентября этого года. До конца декабря будет осуществляться оперативный мониторинг отрасли и выявление проблемных вопросов.