Альфа-Банк увеличивает ставку до 6% годовых по накопительному Альфа-счету

Альфа-Банк запустил новое предложение для своих клиентов. Теперь по накопительному «Альфа-счету» в рублях начисляется 6% годовых за первые два месяца хранения средств на счете без каких-либо дополнительных условий.

Проценты начисляются ежемесячно на сумму минимальных остатков по всем Альфа-счетам в рублях для клиентов А-Клуба до 30 млн руб, для премиальных клиентов до 10 млн и до 1,5 млн для остальных клиентов. При этом пополнение и снятие возможно без ограничений и без потери ранее выплаченных процентов.

«Наше предложение — одно из самых выгодных на рынке. Когда максимальная ставка по вкладам топ-10 крупнейших банков не превышает 5% годовых, Альфа-банк даже в кризисный период предлагает получение дохода в 6%. Когда другие понижают накопительные ставки, мы их повышаем», — подчеркнул директор по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Сергей Бондаренко.