Альфа-Банк предлагает клиентам снизить платеж по кредитам в других банках

Альфа-Банк запускает новую программу, которая позволит клиентам перевести кредиты из других банков в Альфа-Банк, снизить сумму ежемесячного платежа и получить гарантированную ставку 9,9%.

Подтверждения дохода не требуется, для оформления достаточно паспорта.

«Сейчас ставки меняются очень быстро и это хорошее время улучшить условия по своему кредиту. Но многие банки предлагают такие запутанные условия, что клиенту сложно заранее разобраться, какие условия он получит. Мы решили сделать очень простое предложение: вне зависимости от дохода, без сбора множества документов, клиент получает гарантированную ставку 9,9%. Это отличная возможность снизить свой ежемесячный платеж, затратив минимум времени и усилий», — отметил глава розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

Программа кредитования под гарантированную ставку 9,9% действует для заемщиков с кредитами в других банках и без просрочек платежей по кредитам за последний год.