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Сбербанк увеличил сумму ипотечного кредита по программе «Господдержка 2020»

7 июля 2020

Сбербанк увеличил сумму кредита по программе ипотеки «Господдержка 2020» на приобретение квартир в новостройках. Теперь в рамках программы можно оформить ипотечный кредит на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей — в других регионах России.

Стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка 2020» составляет 6,4% годовых.

При использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка по ипотеке снижается на 0,3 процентных пункта — до 6,1% годовых. Акция действует до 1 февраля 2021 года.

Также по ипотеке с господдержкой доступен дисконт до 3,5 процентных пункта на ставку в первые 2 года с даты получения ипотеки в рамках программы субсидирования с застройщиками. Льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых.

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Первоначальный взнос по кредиту — от 15% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

«На сегодняшний день оформить ипотеку с господдержкой в Сбербанке можно по льготным ставкам — от 2,6% годовых. Мы наблюдаем стабильно высокий спрос на эту программу — почти 34 тысячи наших клиентов уже приобрели жилье на выгодных условиях. Увеличение максимальной суммы кредита в комплексе со снижением размера первоначального взноса до 15% позволит покупателям выбирать более просторное и комфортное жилье для всей семьи, не откладывая решение квартирного вопроса».

Оформить ипотеку по программе «Господдержка 2020» можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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