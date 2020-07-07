«Метр квадратный» начинает обрабатывать контент с помощью нейросетей Одноклассников

Экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект Группы ВТБ) стала первым клиентом автоматизированной платформы Робби компании Mail.ru Group. Робби будет использоваться в работе ресурса для анализа контента на базе нейросетей и технологии big data, разработанной социальной сетью Одноклассники.

Автоматизированная платформа Робби будет анализировать контент каталога недвижимости «Метра квадратного» без участия дополнительного персонала со стороны экосистемы: убирать дубли объявлений, запрещенные элементы на фотографиях и др. Таким образом, все публикации в каталоге недвижимости будут быстро обновляться и содержать только реальные объекты. Это позволит сократить издержки на сопровождение контента и повысить лояльность клиентов благодаря высокому качеству объявлений.

«Открытая платформа „Метр квадратный“ и Робби интегрировались с помощью API. Цель нашего партнерства — улучшить качество поиска недвижимости на нашей платформе. Наш контент быстро обновляется и Робби помогает нам поддерживать его актуальность и качество, убирая дубли объявлений и запрещенные элементы на фотографиях. Всё это повышает доверие и удобство для клиента экосистемы „Метр квадратный“. Кроме того, гибкий подход к разработке и схожие стеки наших технологий позволили нам запустить модерацию контента всего за несколько месяцев, а не в течение года как мы планировали изначально», — прокомментировал Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный».

Робби идентифицирует объекты на фото, видео и GIF-анимации с помощью технологии компьютерного зрения, распознаёт дубли фотографий, ссылки, телефонные номера на изображениях, находит в текстах спам, определяет контекст предложений и диалогов. Архитектура платформы Робби позволяет производить весь процесс обработки в рекордно быстрые сроки — более 600 млн единиц контента за сутки. В некоторых случаях для специфических задач подключается ручная модерация команды ОК или краудсорсинг через приложение «Модератор ОК», пользователи которого размечают и классифицируют до 6 млн изображений в сутки.

«Мы давно используем нейросети в различных сервисах соцсети и уже научились эффективно распространять эти технологии не только на наши продукты, но и на другие проекты Mail.ru Group. Платформа Робби — следующий шаг в этом направлении: наши экспертиза и технологии теперь доступны и внешним клиентам. Автоматизация в обработке данных — важный тренд, который позволяет ускорить многие процессы и добиться более высокого качества продуктов для клиентов. Наша платформа поможет бизнесам добиться этого быстро и без дополнительных ресурсов на разработку», — говорит Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники.

Экосистема «Метр квадратный» — проект инновационного развития Группы ВТБ, открытая партнерская платформа в сфере недвижимости. Партнерами «Метр квадратный» являются крупнейшие девелоперские компании, банки, агентства недвижимости и сервисные компании в сфере ремонта. Сервисы экосистемы обеспечивают полностью цифровой клиентский путь от поиска недвижимости и проведения сделок, до проведения ремонта и организации переезда в новую квартиру.www.m2.ru