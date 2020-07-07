ВТБ и ГК «Инград» снизили ипотечную ставку в проектах с эскроу-счетами

Банк ВТБ и девелоперская группа компаний «Инград» разработали программу субсидированной ипотеки по проектам, финансируемым ВТБ. В рамках пилотного проекта уровень ставки по ипотеке снижен до 1%-4,6%, благодаря использованию эскроу-счетов и ипотечным программам поддержки.

Первым проектом INGRAD, где реализуется данная программа, стал жилой квартал RiverSky на Симоновской набережной в Москве. Здесь предлагается специальная ставка по ипотеке в размере 1% в рамках программы Ипотека с господдержкой для семей с детьми с базовой ставкой 5%.

Для остальных клиентов ставка по программе — 4,6%. Таким образом, дисконт от базовой ставки в рамках предложения составляет 4%. Данные условия действуют на отдельные квартиры до момента ввода объекта в эксплуатацию. ЖК RiverSky будет введен в эксплуатацию летом 2022 года.

«В 2019 году между ВТБ и ГК «Инград» было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве. Мы рады очередному шагу в развитии нашего партнерства. Сегодня запущен новый продукт, который снизит выплаты по ипотечным кредитам для покупателей квартир в ЖК​ RiverSky«,​-​ прокомментировал​ заместитель руководителя дирекции «Недвижимость, Строительство и Девелопмент» банка ВТБ Роман Антощенков.

«ВТБ важно предлагать условия, отвечающие интересам покупателей квартир. Для нас запуск такой программы — знаковое событие. В партнерстве с ГК „Инград“ мы реализуем программу, благодаря которой клиенты, в первую очередь, семьи с детьми, смогут приобрести новые квартиры на очень выгодных условиях. В перспективе мы рассчитываем на расширение партнерства с ГК „Инград“ и запуска подобного продукта и на других объектах застройщика», — отметил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка ВТБ Евгений Дячкин.