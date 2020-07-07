Банк «Открытие» предлагает бесплатные путешествия владельцам Opencard

Держатели Opencard банка «Открытие» могут бесплатно путешествовать по России и миру. Забронировать отели, авиа- и железнодорожные билеты владельцы флагманской карты «Открытия» могут с помощью накопленных бонусов, даже если баланс карты равен нулю. При этом при полной оплате бонусами банк дарит дополнительную скидку 20% на любое бронирование или билет. Это первая в России программа лояльности для путешественников, которая предусматривает значительный дисконт к стоимости путешествия при оплате бонусными рублями.

Забронировать отели и билеты держатели Opencard могут на портале travel.open.ru. Клиентам доступна как частичная, так и полная оплата путешествия бонусами.

Opencard позволяет получить кэшбэк до 3% за любые покупки и до 11% — за покупки в любимых категориях. Заработанные бонусные рубли можно превратить в реальные деньги и компенсировать любую покупку или оплатить отели и билеты на портале travel.open.ru.

Чтобы забронировать поездку и воспользоваться скидкой 20%, необходимо пройти авторизацию в личном кабинете на travel.open.ru и при оплате нужного билета или отеля выбрать опцию «Использовать бонусные рубли для оплаты». Скидка будет применена автоматически при полном расчете бонусами с Opencard.

«Уверен, наши клиенты по достоинству оценили преимущества Opencard — одной из лучших карт с кэшбэком на рынке. Возможность отправиться в путешествие мечты совершенно бесплатно — хороший подарок для тех, кто планирует свой отпуск по завершении периода ограничений», — отметил Игорь Гайдаржи, заместитель директора департамента CVM, клиентских исследований и коммуникаций банка «Открытие».

С более подробной информацией можно ознакомиться на портале travel.open.ru