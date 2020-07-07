Клиенты Сбербанка смогут оплачивать кофе или обед, просто посмотрев в камеру на кассе

Сбербанк и Visa запускают в сети кафе PRIME биометрическое решение — возможность оплачивать покупки, просто посмотрев в камеру терминала.

Дополнительно для гостей сети кафе PRIME действует специальное предложение: при биометрической оплате по карте Visa Сбербанка покупатель автоматически получает скидку 20% на весь чек в сети быстрого обслуживания в Москве.

Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо зарегистрировать биометрию лица в приложении Сбербанк Онлайн, банкомате или офисе Сбербанка (если это не было сделано ранее), а затем привязать ее к карте Visa Сбербанка в одном из кафе PRIME, оснащенном терминалом распознавания биометрии. Список таких кафе можно найти на сайте prime-star.ru.

После активации функции «оплата по биометрии» на POS-терминале покупатель сможет оплатить напитки и еду одним взглядом в камеру. В настоящий момент единственное, что придется сделать дополнительно, — снять на непродолжительное время маску.

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Одна из наших главных задач — сделать жизнь клиентов проще и удобнее. Новая услуга по оплате покупок с помощью биометрии — одно из решений, помогающих это сделать. Мы экономим время покупателя и продавца и дарим им положительные эмоции от использования современного и нестандартного сервиса, который к тому же позволяет неплохо сэкономить».

Мария Лошкова, директор по маркетингу и коммуникациям cети кафе PRIME:

«Нам нравится предоставлять гостям возможность попробовать инновационные сервисы и услуги. Именно поэтому мы поддержали инициативу Сбербанк и Visa и первыми запустили оплату по биометрии лица в своих кафе. Данная технология отвечает духу времени, современным реалиям бесконтактной коммуникации и подчеркивает нашу концепцию быстрого и удобного потребления».

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