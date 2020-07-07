Форум «Байкал-2020» пройдет в онлайн формате

Открыта регистрация на молодежный форум «Байкал – 2020». В этом году мероприятие пройдет в новом формате: 1000 участников встретятся онлайн с 25 по 27 августа. Об этом сообщили в министерстве по молодежной политике региона.

Для регистрации необходимо зайти на сайт АИС «Молодежь России», выбрать одно из шести образовательных направлений: медиа, молодежный туризм, диалог культур, социальное предпринимательство, экологическое просвещение, инженерное образование. Еще одно направление - «Лидерство» - будет общим для всех участников форума и станет ключевой темой в этом году.

Помимо этого, молодые люди смогут принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. На реализацию молодежной инициативы участники форума – граждане РФ 18-30 лет – смогут получить грантовую поддержку до 1,5 млн рублей.

Номинации конкурса:

студенческие инициативы;

добровольчество;

развитие социальных лифтов;

инициативы творческой молодежи;

патриотическое воспитание;

спорт, ЗОЖ, туризм;

профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие;

укрепление семейных ценностей;

молодежные медиа.

Прием заявок на грантовый конкурс завершится 19 августа 2020 года в 23:59 по московскому времени. Представленные проекты оцениваются комиссией, состоящей из трех экспертов, по 10-балльной шкале по 10 критериям. Формат защиты проектов: публичное трехминутное online-выступление с последующим двухминутным общением с экспертной комиссией в формате «вопрос – ответ». Кроме того, в период приема заявок будут проведены образовательные online-мероприятия для участников грантового конкурса 2020 года в рамках форума.

