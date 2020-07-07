Форум «Байкал-2020» пройдет в онлайн формате

Открыта регистрация на молодежный форум «Байкал – 2020». В этом году мероприятие пройдет в новом формате: 1000 участников встретятся онлайн с 25 по 27 августа. Об этом сообщили в министерстве по молодежной политике региона.
Для регистрации необходимо зайти на сайт АИС «Молодежь России», выбрать одно из шести образовательных направлений: медиа, молодежный туризм, диалог культур, социальное предпринимательство, экологическое просвещение, инженерное образование. Еще одно направление - «Лидерство» - будет общим для всех участников форума и станет ключевой темой в этом году.
Помимо этого, молодые люди смогут принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. На реализацию молодежной инициативы участники форума – граждане РФ 18-30 лет – смогут получить грантовую поддержку до 1,5 млн рублей.
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Номинации конкурса:
- студенческие инициативы;
- добровольчество;
- развитие социальных лифтов;
- инициативы творческой молодежи;
- патриотическое воспитание;
- спорт, ЗОЖ, туризм;
- профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие;
- укрепление семейных ценностей;
- молодежные медиа.
Прием заявок на грантовый конкурс завершится 19 августа 2020 года в 23:59 по московскому времени. Представленные проекты оцениваются комиссией, состоящей из трех экспертов, по 10-балльной шкале по 10 критериям. Формат защиты проектов: публичное трехминутное online-выступление с последующим двухминутным общением с экспертной комиссией в формате «вопрос – ответ». Кроме того, в период приема заявок будут проведены образовательные online-мероприятия для участников грантового конкурса 2020 года в рамках форума.