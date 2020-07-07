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Форум «Байкал-2020» пройдет в онлайн формате

7 июля 2020

Открыта регистрация на молодежный форум «Байкал – 2020». В этом году мероприятие пройдет в новом формате: 1000 участников встретятся онлайн с 25 по 27 августа. Об этом сообщили в министерстве по молодежной политике региона. 

Для регистрации необходимо зайти на сайт АИС «Молодежь России», выбрать одно из шести образовательных направлений: медиа, молодежный туризм, диалог культур, социальное предпринимательство, экологическое просвещение, инженерное образование. Еще одно направление - «Лидерство» - будет общим для всех участников форума и станет ключевой темой в этом году. 

Помимо этого, молодые люди смогут принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. На реализацию молодежной инициативы участники форума – граждане РФ 18-30 лет – смогут получить грантовую поддержку до 1,5 млн рублей.

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Номинации конкурса:

  • студенческие инициативы;
  • добровольчество;
  • развитие социальных лифтов;
  • инициативы творческой молодежи;
  • патриотическое воспитание;
  • спорт, ЗОЖ, туризм;
  • профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие;
  • укрепление семейных ценностей;
  • молодежные медиа. 

Прием заявок на грантовый конкурс завершится 19 августа 2020 года в 23:59 по московскому времени. Представленные проекты оцениваются комиссией, состоящей из трех экспертов, по 10-балльной шкале по 10 критериям. Формат защиты проектов: публичное трехминутное online-выступление с последующим двухминутным общением с экспертной комиссией в формате «вопрос – ответ». Кроме того, в период приема заявок будут проведены образовательные online-мероприятия для участников грантового конкурса 2020 года в рамках форума.
 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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