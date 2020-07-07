В Примсоцбанке бизнес может бесплатно подключиться к интернет-банкингу

Примсоцбанк продлевает акцию «Подключай и управляй», в рамках которой юридические лица и индивидуальные предприниматели имеющие расчетный счет в Примсоцбанке, смогут бесплатно подключить сервис интернет-банкинга.



— Современному предпринимателю необходимо держать руку на пульсе бизнеса практически круглосуточно. Интернет-банкинг позволяет делать это в любом месте и в любое время, — рассказала Ирина Самокиш, начальник управления корпоративного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», — акцию мы продлеваем уже во второй раз специально для того, чтобы как можно больше наших клиентов могли оценить преимущества современных технологий при расчётах с контрагентами.



Возможность бесплатно подключиться к интернет-банкингу у клиентов Примсоцбанка будет с 6 июля по 30 сентября 2020 года. Интернет-банк iBank2 не требует специализированных программ и позволяет управлять счетами с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. Для комфортного доступа можно использовать любую удобную операционную систему или мобильное устройство (смартфон, планшет, смарт-часы). Отметим, всем клиентам, подключившим сервис в указанный срок, также бесплатно выпускается корпоративная банковская карта или банковская карта для самоинкассации в терминалах и банкоматах Примсоцбанка.



Чтобы пользоваться iBank2, необходимо заключить с Банком договор на подключение услуги, зарегистрироваться в системе и получить USB-токен — специальное устройство на основе смарт-карты, на котором будут храниться ключи вашей электронной цифровой подписи (ЭЦП). Подробнее о процессе подключения можно узнать на сайте Банка.



Информацию об акции вы можете получить при посещении офисов Примсоцбанка, обслуживающих корпоративных клиентов, а также по телефону Единой Справочной Службы 8(800)200-42-02.