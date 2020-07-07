Треть компаний не готовы брать на работу пенсионеров

Доля компаний, вообще не рассматривающих кандидатов пенсионного возраста, составила 34%.

Служба исследований hh.ru выяснила, что 66% компаний готовы трудоустраивать людей пенсионного возраста: 38% респондентов сообщили, что принимают на работу кандидатов пенсионного возраста, еще 28% - готовы нанимать таких людей, но пока ни разу этого не делали.

Сотрудники предпенсионного возраста (с 50 лет) встречаются в 57% российских компаний. Также в 59% организаций работает хотя бы один сотрудник-пенсионер - мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. В среднем доля работников предпенсионного возраста в компаниях составляет 11%, пенсионного – 7%, еще 82% - это сотрудники остальных возрастных групп.

Чаще всего сотрудники пенсионного возраста трудятся в профессиональных сферах «Административно-обслуживающий персонал», «Производственный персонал» и «Бухгалтерия, финансовый отдел». Меньше всего пенсионеров среди юристов.

В основном пенсионеры работают на позициях рядовых и ведущих специалистов, чуть реже - руководителями подразделений (высшее звено) и линейными руководителями (среднее звено). Кроме того, 4% респондентов рассказали, что глава их компании – пенсионного возраста.

В 69% компаний заработные платы сотрудников одинаковых должностей не зависят от возраста. Однако еще 31% работодателей сообщили, что зарплаты пенсионеров иные: среди них доля тех компаний, где зарплаты пенсионеров ниже, чем у остальных сотрудников, составила 43%, а выше, чем у других - 21%, еще в 36% компаний зарплаты отличаются и в большую, и в меньшую сторону.

К преимуществам сотрудников-пенсионеров работодатели относят:

заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве (69%);

наличие ценного багажа знаний и опыта (67%);

широкий круг профессиональных связей, полезных компании (47%).

Ключевыми причинами неготовности трудоустраивать пенсионеров стали:

отсутствие гибкости в работе или стереотипность мышления (44%);

особенности корпоративной культуры/молодой коллектив (33%);

отсутствие психологической гибкости для адаптации к новому (33%).

«Больше половины работодателей (56%), среди сотрудников которых есть пенсионеры, отмечают, что они участвуют в программах наставничества и передают опыт молодым. В целом сегодня работодатели все меньше внимания обращают на возраст соискателей – по данным нашего опроса, этот параметр находится на седьмом месте по значимости. Гораздо важнее реальные навыки, опыт и готовность обучаться, но о полном исчезновении предвзятости и дискриминации по возрастному признаку пока, к сожалению, говорить рано», - рассказала Асель Сейлова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.