Солид Банк снизил ставки по кредитам

Со 2 июля в Солид банке действуют новые ставки по потребительским кредитам. Минимальная ставка теперь равна 9,8% годовых.
Солид Банк постоянно стремится улучшить условия кредитования и сделать их более доступными для широкой аудитории заемщиков. В современной ситуации очень важно сохранить доступность заемных средств для частных клиентов, говорит в сообщении банка.
Основные преимущества кредитования в Солид Банке:
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Простые и понятные условия
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Отсутствие скрытых комиссий и «вшитых» обязательств
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Независимость от цели кредитования
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Страхование не обязательно
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Отказ от страхования не влияет на принятие положительного решения
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Истинный индивидуальный подход
Оформить заявку на кредит можно на сайте банка, а также в любом офисе.
Персональные менеджеры подробно проконсультируют и помогут с выбором оптимального решения. Их многолетний опыт работы, приоритетность интересов, честность и профессиональный альтруизм гарантируют каждому заемщику наиболее выгодные условия и высокий уровень сервиса.
Общие условия кредитования*:
Ставка: от 9,8% годовых
Сумма: от 30 000 до 10 000 000 руб.
Срок: от 3-х мес. до 7 лет.
*значения зависят от условий продукта и индивидуальных параметров заемщика.
Предварительно ознакомиться с каждым продуктом можно на сайте банка в разделе Частным лицам/Кредиты.
А также, позвонив в нужный офис или на горячую линию по номеру: 8-800-775-56-06 (звонок по РФ бесплатный).