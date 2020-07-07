Солид Банк снизил ставки по кредитам

Со 2 июля в Солид банке действуют новые ставки по потребительским кредитам. Минимальная ставка теперь равна 9,8% годовых.

Солид Банк постоянно стремится улучшить условия кредитования и сделать их более доступными для широкой аудитории заемщиков. В современной ситуации очень важно сохранить доступность заемных средств для частных клиентов, говорит в сообщении банка.

Основные преимущества кредитования в Солид Банке:

Простые и понятные условия

Отсутствие скрытых комиссий и «вшитых» обязательств

Независимость от цели кредитования

Страхование не обязательно

Отказ от страхования не влияет на принятие положительного решения

Истинный индивидуальный подход

Оформить заявку на кредит можно на сайте банка, а также в любом офисе.

Персональные менеджеры подробно проконсультируют и помогут с выбором оптимального решения. Их многолетний опыт работы, приоритетность интересов, честность и профессиональный альтруизм гарантируют каждому заемщику наиболее выгодные условия и высокий уровень сервиса.

Общие условия кредитования*:

Ставка: от 9,8% годовых

Сумма: от 30 000 до 10 000 000 руб.

Срок: от 3-х мес. до 7 лет.

*значения зависят от условий продукта и индивидуальных параметров заемщика.

Предварительно ознакомиться с каждым продуктом можно на сайте банка в разделе Частным лицам/Кредиты.

А также, позвонив в нужный офис или на горячую линию по номеру: 8-800-775-56-06 (звонок по РФ бесплатный).