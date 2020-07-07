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В Бурятии за последние сутки выявили 44 заражения COVID-19

7 июля 2020

На 7 июля в Республике Бурятия подтверждено 44 новых случая заражения COVID-19, всего - 3219. В Улан-Удэ за время пандемии зарегистрировано 1810 заболевших.

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По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, успешно завершили лечение и выписались из больниц 2354 человека, умерло 24 человека. Проходят лечение в стационарах республики 444 больных, из них 20 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 397 пациентов.

Из 44 новых случаев COVID-19:

  • 7 чел. – прибывшие из других регионов,
  • 3 чел. – связаны с очагом в Тункинском районе,
  • 4 чел. - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ,
  • 30 чел.– контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Всего выздоровели от COVID-19 – 2354 (+28) человек. Всего умерло больных с COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией - 24 человека.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
125 иркутян заразились коронавирусом за сутки
В Приангарье число заболевших коронавирусом достигло 9225
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