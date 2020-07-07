В Приангарье число заболевших коронавирусом достигло 9225

7 июля в Иркутской области подтверждены 240 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 9225. Регион находится на 9-м месте в России по количеству заболевших COVID-19.

За последние сутки число выздоровевших превысило число заболевших. По данным оперативного штаба, на 7 июля выздоровел 291 человек, за весь период эпидемии – 4849.

Амбулаторно лечатся 2759 человек, госпитализированы – 1487, из них 92 находятся в тяжелой форме.

Всего за период эпидемии скончались 130 человек, пять за последние сутки: 68 (+5) от COVID-19, 62 от заболеваний, не связанных с вирусом.

Суточные темпы прироста заболевших в регионе составляют 2,6%.

В Иркутской области коронавирусная инфекция у заболевших протекает во все более тяжелой форме. Об этом на пресс-конференции 6 июля сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

– Если раньше у нас в 75-80% случаев коронавирус протекал бессимптомно, то сейчас лишь в 60,9% случаев. Еще у 14% заболевание протекает с симптомами внебольничной пневмонии, в 25,1% случаев – с признаками ОРВИ, – отметила она.