Баффет начинает покупать

Инвестхолдинг Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, наконец, начинает тратить накопленный кэш, сообщив о приобретении газовых активов Dominion Energy на $9,7 млрд. Это первая крупная покупка у Berkshire после вспышки пандемии и последующего обвала рынка в марте, сообщает CNBC.

Акции Dominion Energy дорожают на 10% на этих новостях на премаркете. Акции Berkshire Hathaway растут на 1,8%.

На ежегодном собрании акционеров в мае Баффет заявил, что Berkshire накопила рекордные запасы денежных средств в размере $137 млрд. Холдинг не решился на покупку активов на падении рынка, тогда как S&P 500 к настоящему моменту отыграл почти все потери. Тогда Баффет говорил: «Мы ничего не сделали, потому что не видим ничего привлекательного».



Dominion Energy продает объекты газотранспортной инфраструктуры, то есть газопроводы и газохранилища, а также 25%-ную долю в заводе по сжижению природного газа в Мэриленде.

Для Berkshire этот шаг значительно увеличивает присутствие в газовом бизнесе. После сделки холдинг будет контролировать 18% всей транспортировки природного газа в США, по сравнению с 8% в настоящее время.