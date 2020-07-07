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С начала года Иркутская таможня задекларировала фармацевтической продукции на 659 млн долларов

7 июля 2020

Обязательная маркировка некоторых товаров в РФ внедрена с 1 июля 2020 в рамках противодействия незаконному обороту промышленной продукции и призвана защитить потребителя от подделок, повысить собираемость налоговых и таможенных платежей, сообщают в Иркутской таможне.

Всего с начала года в Иркутской таможне было продекларировано различной обуви на сумму 1,4 млн долларов США; фармацевтической продукции было продекларировано на сумму 659 млн долларов США. Таможенное оформление табачных изделий в Иркутской таможней не осуществлялось в связи с отсутствием компетенции на декларирование подакцизных товаров. 

Начальник отдела таможенного контроля поля выпуска товаров Иркутской таможни Татьяна Катрухина отметила, что продажа немаркированных лекарственных товаров, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, разрешается до окончания срока их годности.   

Продажа немаркированной обуви с 1 июля запрещена. Обувь, которая была закуплена организациями  до 1 июля, но импорт (ввоз) осуществляется позже, можно продекларировать таможенному органу  и промаркировать до 1 августа. Пока маркировка не нанесена, дальнейший торговый оборот товара запрещен. 

Розничная продажа сигарет  и папирос, ввезенных после 1 июля 2019 года и нереализованных до 1 июля 2020 года, допускается только при условии передачи в информационную систему мониторинга сведений об их продаже. 

«Хочу отметить что, введение маркировки на обувь, лекарственные препараты и табачную продукцию – это продолжение ранее начатой работы по легализации ввозимых товаров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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