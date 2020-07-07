Иркутскстат: Производственные мощности в Приангарье используются не в полной мере

В 2019 году уровень загрузки оборудования по добыче полезных ископаемых в Иркутской области составил в среднем 33%, сообщает Иркутскстат.

Наибольшая загрузка оборудования у предприятий по производству обуви ортопедической, целлюлозы, гранул топливных, фанеры, лакокрасочных материалов (82-96%). В производстве пищевых продуктов наиболее эффективно использовалось оборудование по выпуску мяса птицы (на 83%).

Мощности для выпуска мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, молока и молочной продукции были задействованы на 62-66%. Крайне низким остается уровень использования мощностей в производстве растительного и сливочного масла, муки, хлебобулочных и кондитерских изделий (19–34%). В производстве битума, нефтяных масел, пластмасс и моющих средств мощности используются не более, чем на 80%.

Практически простаивало оборудование по производству окон и дверей деревянных, шпал, бутылей, флаконов из пластмасс (уровень загрузки - 5%).

Появление на рынке новых строительных материалов (сендвич-панелей, металлопрофиля, пенобетона, полимерных труб, изоляционных материалов и т.д.), которые в основном завозятся из других регионов, привело к снижению загрузки мощностей для производства традиционных строительных изделий. В производстве блоков и прочих изделий сборных строительных потенциал был задействован на 39%, а оборудование для выпуска материалов и изделий минеральных теплоизоляционных совсем не используется.

Изменение производственных мощностей чаще всего происходит за счет купли-продажи, ликвидации. Мощности по производству щебня, муки, выпуску лесоматериалов, сократились за счет выбытия, сдачи в аренду, других факторов. Техническое перевооружение наблюдалось на предприятиях по добыче нерудных материалов, в производстве целлюлозы, картона и в ряде других производств.