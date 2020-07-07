Фитнес-тренер Оксана Сова найдена живой

В поисковых мероприятиях участвовали несколько групп пожарно-спасательной службы, полиция, Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России, а также волонтеры, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

Предварительно выяснилось, что фитнес-тренер сошла с тропы и заблудилась. Несколько дней она находилась в гористой местности и самостоятельно не могла выбрать к людям. В настоящее время поисковый отряд возвращается в базовый лагерь.

Напомним, женщина ушла от группы туристов 4 июля и с тех пор не выходила на связь.