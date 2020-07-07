125 иркутян заразились коронавирусом за сутки

Из 240 новых случаев коронавируса 125 подтверждены в Иркутске. В некоторых городах Иркутской области, где недавно наблюдалась стабилизация по количеству заболевших, коронавирус, похоже, пошел на второй круг. Так, 17 случаев COVID-19 вновь зафиксированы в Усть-Куте, 13 – в Бодайбо. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 7 июля.

В топ-5 городов Иркутской области с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией входят:

Иркутск – 4649 (+125) Усть-Кут – 1002 (+17) Иркутский район – 814 (+12) Бодайбо – 446 (+13) Братск – 398 (+7)

Два сибирских региона – Иркутская область и Красноярский край – входят в топ-10 регионов России по количеству зараженных коронавирусом. Приангарье находится на 9-м месте (9225 заболевших), Красноярский край – на 8-м (9716 заболевших). Но темпы прироста новых случаев Приангарье в 2 раза выше, сегодня они составляют 2,6%. Если темпы прироста в Приангарье в ближайшее время не снизятся, то через несколько дней регион может обогнать Красноярский край по количеству больных коронавирусом.