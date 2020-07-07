МТС и Rate&Goods запускают сервис доставки товаров из районных продуктовых магазинов

К сервису могут подключиться магазины формата “у дома” и микросети, которые принимают платежи через МТС Кассу, сообщают в пресс-службе компании.

В приложении Rate&Goods пользователи могут заказать экспресс-доставку продуктов из ближайших магазинов, сравнив их цены и ассортимент. Сервис уже доступен жителям московских районов. При этом территориальных ограничений у сервиса нет – заказы будут доступны по всей стране по мере подключения новых торговых точек.

Чтобы присоединиться к сервису, магазин должен быть подключен к онлайн-кассе МТС.

Систему доставки магазины должны организовать самостоятельно, например, наняв пешего курьера. Сервис помогает информировать потенциальных клиентов и дает возможность небольшим магазинам конкурировать с торговыми сетями на рынке экспресс-доставки.

«В ритейле намечается новый тренд – взрывной рост рынка экспресс-доставки продуктов. По нашим прогнозам, его объем достигнет 35-40 миллиардов рублей к концу года. Сейчас эту нишу занимают крупные торговые сети и агрегаторы. Чтобы составить им достойную конкуренцию, малый бизнес должен иметь возможность организовать свою доставку и рассказать о такой опции потенциальным покупателям. Бесплатное приложение с интеграцией ассортимента магазина как раз выполняет эти функции», – отмечает генеральный директор МТС Кассы Максим Исаев.

«По нашим оценкам, почти треть рынка ритейла в России приходится на независимые магазины и микросети. Зачастую такие магазины могут организовать доставку своими силами по району, но у них нет возможности сделать собственное IT-решение для оформления заказа и уж тем более заниматься его продвижением. Поэтому мы убеждены, что наш проект с МТС не конкурирует с уже существующими сервисами доставки, которые ориентируются на крупный сетевой ритейл или открывают собственные склады, а закрывает важную, востребованную потребителями и продавцами и до сих пор не занятую нишу на рынке», — говорит генеральный директор Rate&Goods Роман Майстер.

Спрос на доставку продуктов и готовой еды остаётся высоким и после ослабления самоизоляции. Так, по данным индекса цифровой активности компании МТС за 6 июля, количество обращений пользователей к сервисам доставки превышает средние значения 2019 года почти в два раза.