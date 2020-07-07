Четыре ФАПа планируют построить в Иркутском районе в 2020 году

Фельдшерско-акушерские пункты появятся в деревнях Горяшина и Усть-Куда, поселке Горячий Ключ и в селе Малая Еланка, сообщают в районной администрации.

В 2019 - 2020 годах на территории Иркутского района в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» установлено 3 модульных ФАП в населенных пунктах Бурдаковка, Худякова и Турская

- Из-за территориального расположения жителям отдаленных населенных пунктов тяжело добираться до своих больниц. Первичная медицинская помощь должна быть доступна всему населению, строительство новых ФАПов поможет решить эту проблему, - отметила председатель комитета по социальной политике администрации Иркутского района Екатерина Михайлова.