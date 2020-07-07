Пенсионеры Приангарья примут участие в финале Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью

В этом году чемпионат впервые будет проводиться дистанционно в онлайн-формате, сообщают в Пенсионном фонде области.

По результатам отборочных туров Иркутскую область представят три участника. Наталья Владимировна Ананич ( г. Зима, 1 место) в номинации «Уверенный пользователь», и два победителя в номинации «Начинающий пользователь» - Людмила Ивановна Михеева (г.Черемхово, 1 место), Юрий Иванович Чумичкин (г. Иркутск, 3 место).

Видеотрансляцию кибер-соревнований среди пенсионеров можно будет посмотреть на сайтах Пенсионного фонда и Союза пенсионеров.

В финале участникам предстоит продемонстрировать работу с поисковыми системами и электронными ресурсами Пенсионного фонда, пройти проверку знаний по интернет-безопасности. Пенсионеры будут бороться за награды в личном первенстве в категориях «начинающие» или «уверенные» пользователи, а также за командное место в общероссийском зачете.

В рамках заочного тура все финалисты выполняют домашнее задание – презентацию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатором мероприятия выступает Союз пенсионеров России при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и Пенсионного фонда России.

Торжественное открытие соревнований пройдет 8 июля в формате видеоконференции с участием председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского и председателя Правления ПФР Максима Топилина.