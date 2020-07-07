В Иркутской области дым от лесных пожаров накрыл 18 населенных пунктов

По состоянию на утро 7 июля на территории Иркутской области действовало 74 лесных пожара на общей площади 49759,3 га, сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

В зоне контроля действуют 26 лесных пожаров на общей площади 30946 га:

Бодайбинский – 2,

Казачинско-Ленский – 5,

Катангский – 14,

Киренский – 3,

Мамско-Чуйский -2.

В связи с установившимися на большей территории региона высокими положительными температурами воздуха и усилением ветра, 7-8 июля местами по области ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

- Угрозы населенным пунктам лесные пожары не представляют, однако усиление ветра, прогнозируемое метеорологами на ближайшие сутки, способствует распространению дыма на большие расстояния. В связи с чем, по данным космического мониторинга и единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, в 18 населенных пунктах 5 районов: Бодайбинского, Катангского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Кутского - наблюдается задымление атмосферного воздуха. По данным стационарных пунктов наблюдения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения ПДК по оксиду углерода не зафиксировано, - говорит заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник Валерий Шанц.