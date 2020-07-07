В Иркутске впервые провели пересадку органа, доставленного из другого региона

Операция состоялась 19 июня. Хирурги работали 5 часов, сообщают в областной администрации.

В пересадке нуждалась пациентка с циррозом печени. Донорский орган в кратчайшие сроки был доставлен из Барнаула в Новосибирск, а затем ближайшим авиарейсом в Иркутск.

– Позвонили коллеги из Новосибирска и предложили донорскую печень. Конечно, мы ответили согласием: реципиенты, ожидающие трансплантации, у нас есть. С этого времени включился таймер – после изъятия у донора печень живет не более 12 часов, – пояснил заведующий отделением портальной гипертензии Александр Новожилов.

От момента изъятия донорского органа до начала операции по пересадке прошло 11 часов: несмотря на сложности, связанные с логистикой, удалось уложиться в срок.

– В Сибирском федеральном округе подобные перемещения уже в порядке вещей. Но мы из-за географической удаленности ни разу не использовали такую возможность, кроме того, у них и свой лист ожидания довольно обширен. Также COVID-19 внес свои коррективы, многие наши коллеги были вынуждены приостановить работу, – отметил врач.

Вчера женщину выписали. Ей предстоит длительное наблюдение врачей и восстановительный период.