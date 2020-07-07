Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Сибири уменьшилось на 1,1%

Согласно данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири), потребление ОЭС в июне 2020 года составило 15079,9 млн кВт ч, что на 1,1% меньше аналогичного показателя 2019 года.

Максимум потребления мощности в ОЭС Сибири в июне 2020 года зафиксирован 1 июня. Его значение составило 22588 МВт, что на 408 МВт (1,8 %) меньше аналогичного показателя 2019 года.

С начала 2020 года потребление электроэнергии в ОЭС Сибири составило 105321,2 млн кВт ч, что на 1,2% меньше показателя января – июня 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года потребление электроэнергии по ОЭС Сибири уменьшилось на 1,8%.

Выработка электроэнергии в ОЭС Сибири за первое полугодие 2020 года составила 103903,6 млн кВт ч, что на 0,7% меньше аналогичного показателя прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года выработка электроэнергии на 1,3% меньше показателя за январь – июнь прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в течение первого полугодия 2020 года несли ГЭС выработка которых составила 54594,1 млн кВт ч, что на 16,4% больше, чем в январе – июне 2019 года.

Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий с начала текущего года составила 49154,9 млн кВт ч (на 14,8% меньше, чем за первые шесть месяцев 2019 года), выработка СЭС - 154,5 млн кВт ч, (на 263,0% больше, чем за январь – июнь 2019 года).