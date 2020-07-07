В местах отдыха Иркутской области поставят медицинские пункты

– В местах отдыха необходимо организовать медицинские пункты, чтобы как можно скорее оказывать врачебную помощь людям в случае появления признаков болезни, - сообщил врио губернатора области.

Массовое скопление туристов сейчас наблюдается на Ольхоне и побережье Байкала. По данным министерства здравоохранения Иркутской области, в Хужире и в Еланцах работают медицинские бригады, развернуты койки для пациентов с коронавирусной инфекцией, определены пути эвакуации тяжелых больных. Пока случаев выявления COVID-19 среди туристов не зафиксировано.

В регионе также открылись гостиницы и летние веранды. Для них сохраняются строгие правила работы, проводятся регулярные проверки надзорных органов.

Напомним, что турбазы и летние кафе в Иркутской области начали работу 3 июля.

При этом требования эпидемиологической безопасности в местах размещения должны соблюдаться неукоснительно, сообщили на заседании оперативного штаба.

- В гостиницах рекомендуем преимущественно семейное размещение. Питание будет организовано в номерах. При открытии летних веранд важное требование - соблюдение социальной дистанции. Санитарная обработка учреждений общепита с соблюдением требований обязательна, - отметил врио губернатора Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, что большая ответственность в организации безопасного летнего отдыха граждан ложится на владельцев бизнеса. Он также напомнил мэрам муниципальных образований, что в условиях снятия некоторых ограничений, необходимо продолжать дезинфекцию общественных пространств, транспорта и строго контролировать соблюдение всех требований Роспотребнадзора.

В связи с сезоном отпусков медики прогнозируют всплеск заболеваемости, об этом вчера сообщила исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

7 июля в Иркутской области подтверждены 240 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 9225. Регион находится на 9-м месте в России по количеству заболевших COVID-19.