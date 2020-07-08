«В этом году речь идёт не о заработках, а о выживании» – Наталья Бенчарова, совладелица усадьбы на острове Ольхон

С 18 марта по указу губернатора Иркутской области из-за коронавирусной инфекции была ограничена деятельность всех турбаз в Ольхонском, Иркутском и Слюдянском районах. Как в этих условиях выживал малый бизнес, чья деятельность связана с размещением туристов, и чего ждёт от сезона-2020, порталу SIA.RU рассказала Наталья Бенчарова, совладелица «Усадьбы Никиты Бенчарова» (о. Ольхон).

Остров Ольхон, Байкал.

Фото: Андрей Фёдоров.

Требования Роспотребнадзора: «Ничего экстраординарного»

– К открытию мы подготовились в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. Ничего такого экстраординарного для нас в этих требованиях не было. Единственное, может быть, что пришлось открыть некоторые помещения, которые раньше не использовались, в том числе для того, чтобы выполнить требование по организации открытых веранд для питания постояльцев. Мы их почистили, помыли, покрасили.

Кстати, если в прошлом году люди хотели жить кучнее, ближе друг к другу, группами, то сейчас появился запрос на отдельные входы, отдельные помещения, отдельное питание.

Трудовой коллектив: «Большинство сотрудников работают как волонтёры и не просят денег»

– Сейчас самое главное для нас, это трудовой коллектив, потому что люди с марта, по большому счёту, не работают, и их нужно поддерживать. Всё это время мы выживали за счёт денег, оставшихся с прошлого сезона, и заработанных до пандемии, за счёт кредитов, а также благодаря друзьям и родственникам. Последние два месяца получали помощь от государства – прожиточный минимум. В ситуации, когда у тебя вообще ничего нет, это приятный бонус, которого хватает хотя бы на какой-то минимальный набор продуктов.

И конечно, спасибо сотрудникам, они всё понимают, большая часть из них работают как волонтёры и не просят денег. Причём коллектив в Усадьбе очень разнообразный. Это не только местные жители, но и молодые люди из других районов Иркутской области, и из других регионов России. Работают в надежде, что всё наладится, жизнь вернётся, пусть и не в прежнее русло, но близко к этому. Кроме того, многих устраивает, что они живут на природе, далеко от города и социума, им нравится именно это. Поэтому, я надеюсь, что какой-то период они готовы терпеть. А кто не может, у кого есть какие-то финансовые обязательства, семья, те, конечно, уезжают. Так было в 90-е годы, поэтому мы практически всегда к такой жизни готовы.

Цены на отдых: «Когда у людей всё плохо, невозможно быть богатым»

– Хороший поток туристов у нас был последние 2-3 года, а до этого разные были ситуации. Это со стороны кажется, что те, кто у кого турбаза на Байкале, «жируют». Но когда у людей, которые живут в деревне на острове, всё плохо, невозможно быть богатым. Ты не можешь поставить границу между собой и деревней, это же сообщающиеся сосуды. А вот как только люди начинают жить лучше, так и ты начинаешь лучше жить. В деревне быть отдельным от неё невозможно.

Поэтому цены на проживание в Усадьбе повышать не планируем. Мы наоборот их понизили, причём достаточно сильно. По большей части адаптируемся к запросам, то есть, если есть группы, и им нужно дешевле, конечно, мы делаем дешевле, потому что в этом году речь вообще не идёт о заработках. Речь идёт о выживании хотя бы.

Остров Ольхон, Байкал.

Фото: Андрей Фёдоров.

Туристический поток: «Мы не строим каких-то оптимистических прогнозов»

– В гости ждём в первую очередь, соотечественников: много россиян, которые хотят отдохнуть на Байкале, на Ольхоне. Спрашивают о возможности размещения спортсмены, какие-то сообщества по интересам, которые ищут, где ещё можно провести время вместе.

Иностранные туристы сняли все брони, и мы живём с пониманием, что этот год их не будет вообще. Мы не строим каких-то оптимистических прогнозов, ситуация очень сложная, и боязно, конечно, что среди гостей кто-то может оказаться заболевшим.

Культурная программа: «Сейчас гости хотят, чтобы их не трогали»

У нас традиционно раньше проходило много культурных мероприятий в Усадьбе, различных концертов. Прошлое лето в этом смысле было просто идеальным, например, фортепианные концерты шли практически в течение недели, приезжало много разных исполнителей.

Но это возможно только при большом потоке туристов, когда гости сменяются, когда приезжают группы, настроенные на концерты классической музыки. Обычно, это немцы, французы – они точно придут на такое мероприятие. А среди россиян любителей подобного отдыха – 50 на 50. Сейчас гости в основном хотят, чтобы их не трогали.