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На острове Юность в Иркутске открыли новую баскетбольную площадку

7 июля 2020

Проект реализовали при поддержке администрации города Иркутска, областной федерации баскетбола, благотворительного фонда российского баскетболиста, заслуженного мастера спорта Андрея Кириленко и бизнес-сообщества, сообщают в районной администрации.

Все работы производились за счет частных средств.

На площадке смонтировано девятислойное акриловое покрытие, соответствующее мировым стандартам, установлены профессиональные стойки с баскетбольными кольцами.

В ближайшее время новую баскетбольную площадку передадут на баланс города. Спортивное сооружение находится в свободном доступе – заниматься на нем могут все желающие.

Напомним, с 3 июля в Иркутске возобновлен тренировочный процесс сборных команд. Начали работу спортивные школы, конно-спортивные клубы, фитнесс-центры и тренажерные залы. Соответствующие изменения внес временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев.​


/ Сибирское Информационное Агентство /
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