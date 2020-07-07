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В России на 7 июля количество заболевших коронавирусом достигло 694 тысяч

7 июля 2020

По данным на 7 июля, в России за сутки выявлены 6 368 заразившихся коронавирусом, всего —694 230. За сутки скончались 198 человек, общее число погибших достигло 10 494.

В Иркутской области подтверждены  9225 случаев заболевания. Суточный прирост – 240, по этому показателю Приангарье входит несколько дней подряд  в пятерку антирейтнга российских регионов с наибольшим суточными приростом.

В соседнем Красноярском крае – 9 848 заболевших, 132 заразились за последние сутки,  в Бурятии – 3 219 заболевших, из них 44 заразились за последних сутки.

Красноярский край находится на 8-м месте среди регионов по абсолютному количеству зараженных COVID-19, Иркутская область – пока на 9-м.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В России на 7 июля количество заболевших коронавирусом достигло 694 тысяч
125 иркутян заразились коронавирусом за сутки
В Приангарье число заболевших коронавирусом достигло 9225
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