В России на 7 июля количество заболевших коронавирусом достигло 694 тысяч

По данным на 7 июля, в России за сутки выявлены 6 368 заразившихся коронавирусом, всего —694 230. За сутки скончались 198 человек, общее число погибших достигло 10 494.

В Иркутской области подтверждены 9225 случаев заболевания. Суточный прирост – 240, по этому показателю Приангарье входит несколько дней подряд в пятерку антирейтнга российских регионов с наибольшим суточными приростом.

В соседнем Красноярском крае – 9 848 заболевших, 132 заразились за последние сутки, в Бурятии – 3 219 заболевших, из них 44 заразились за последних сутки.

Красноярский край находится на 8-м месте среди регионов по абсолютному количеству зараженных COVID-19, Иркутская область – пока на 9-м.