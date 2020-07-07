Потребление электроэнергии в Иркутской области в июне увеличилось на 1,4 %

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области за июнь 2020 года составила 4176,7 млн кВт ч, что на 3,2% больше, чем за июнь прошлого года, сообщают в «СО ЕЭС» Иркутское РДУ.

При этом суммарная выработка тепловых электростанций (ТЭС) и электростанций промышленных предприятий Иркутской области за июнь снизилась на 11,7%, составив 547,4 млн кВт ч. Выработка гидроэлектростанций (ГЭС) увеличилась на 6,0 %, до 3629,3 млн кВт ч.

За первое полугодие 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 28 371,0 млн кВт ч, что больше объема потребления за январь – июнь 2019 года на 1,3%. Без учета влияния дополнительного дня високосного года потребление электроэнергии увеличилось на 0,7%.

Электростанции Иркутской области с начала 2020 года выработали 29 311,0 млн кВт ч, что на 6,8% больше объема выработки первые шесть месяцев 2019 года.

Без учета влияния дополнительного дня високосного года выработка электроэнергии увеличилась на 6,1 %. При этом выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий составила 6863,8 млн кВт ч, что на 10,7% меньше, чем за такой же период 2019 года. Выработка ГЭС составила 22 447,1 млн кВт ч, увеличившись на 13,6% относительно первого полугодия 2019 года.

В июне 2020 года потребность в электроэнергии энергосистемы Иркутской области обеспечивалась электростанциями операционной зоны Иркутского РДУ. Избыток электроэнергии, произведенной на территории энергосистемы региона, передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. За июнь 2020 года переток из энергосистемы Иркутской области составил 200,8 млн кВт ч, всего с начала года – 939,9 млн кВт ч.